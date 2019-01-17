2019-01-17T08:03:12+03:00
Общество

Последствия снегопадов в Твери разгребают 70 единиц спецтехники

А непогода пока не собирается покидать Верхневолжье
Виктория ЖУКОВА
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Город расчищают от снега Фото: администрация ТвериГород расчищают от снега Фото: администрация Твери
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В Твери работает около 70 единиц спецтехники и порядка 150 дворников. Сотрудники МУП «ЖЭК» расчищают город от обильных снегопадов.

Бороться со стихией вышла вся имеющая городская спецтехника. В круглосуточном режиме дороги чистят комбинированные дорожные машины, «Чистики», «Фотоны», грейдеры и другие.

В администрации Твери рассказали, что в первую очередь, расчищают магистральные дороги, мосты и путепроводы. После этого специалисты приступают к расчистке второстепенных улиц.

За последнюю неделю на полигоны из города вывезли порядка 15 тысяч кубометров снега.

Автомобилистов просят не оставлять машины вдоль улично-дорожной сети и соблюдать правила парковки, в том числе ночью. Потому что основные работы по вывозу снега проходят, когда город спит.

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