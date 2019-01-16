2019-01-16T21:32:24+03:00
Общество

14-летний школьник пропал в Твери

Мальчик утром ушел в школу и не вернулся домой
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
К поискам ребенка присоединились волонтеры Фото: ВПСО "Сова"К поискам ребенка присоединились волонтеры Фото: ВПСО "Сова"
Изменить размер текста:

В Твери пропал 14-летний мальчик. Вчера, 15 января, он около 08:00 ушел в школу №39, которая находится на улице Фадеева. Домой ребенок не вернулся. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Волонтеры Тверского поисково-спасательного отряда «Сова» сообщили о поисках.

Мальчик ростом 165 сантиметров. У него худощавое телосложение, карие глаза и темно-русые волосы.

В ориентировки указано, что школьник сутулиться. Одет был в толстовку с капюшоном темно синего цвета, красную жилетку на молнии, джинсы, серые кроссовки, черную шапку с эмблемой «Fuc» красного цвета. С собой взял рюкзак.

Информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам: 8(910)646-34-34, 8(904)014-12-34 или 102.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Твери стартовал творческий конкурс открыток “Мы верим в тебя, солдат!”
В одном из дворов Твери появился вылепленный из снега унитаз
Баранина в Тверской области дорожает, а курятина дешевеет
Единственная купель на Крещение в Твери будет на набережной Афанасия Никитина
Заслуги социальных работников Тверской области отметили на федеральном уровне
Студенты-медики изучают историю тверской медицины на экскурсиях по музеям
На Арктическом фестивале жителей Твери угостят олениной и научат играть на варгане
В Твери злоумышленник украл у пожилой любительницы молодых мужчин сумку с деньгами
Транспортные полицейские раскрыли 58 преступлений на железной дороге в Тверской области
Большие сосульки на крыше школы в Тверской области угрожают ученикам
Более 80% процентов жителей Твери удовлетворены своей жизнью