14-летний школьник пропал в Твери

16 Янв. 21:32 2019-01-16T21:32:24+03:00

Мальчик утром ушел в школу и не вернулся домой

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В Твери пропал 14-летний мальчик. Вчера, 15 января, он около 08:00 ушел в школу №39, которая находится на улице Фадеева. Домой ребенок не вернулся. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Волонтеры Тверского поисково-спасательного отряда «Сова» сообщили о поисках.

Мальчик ростом 165 сантиметров. У него худощавое телосложение, карие глаза и темно-русые волосы.

В ориентировки указано, что школьник сутулиться. Одет был в толстовку с капюшоном темно синего цвета, красную жилетку на молнии, джинсы, серые кроссовки, черную шапку с эмблемой «Fuc» красного цвета. С собой взял рюкзак.

Информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам: 8(910)646-34-34, 8(904)014-12-34 или 102.