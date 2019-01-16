14-летний школьник пропал в Твери
В Твери пропал 14-летний мальчик. Вчера, 15 января, он около 08:00 ушел в школу №39, которая находится на улице Фадеева. Домой ребенок не вернулся. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Волонтеры Тверского поисково-спасательного отряда «Сова» сообщили о поисках.
Мальчик ростом 165 сантиметров. У него худощавое телосложение, карие глаза и темно-русые волосы.
В ориентировки указано, что школьник сутулиться. Одет был в толстовку с капюшоном темно синего цвета, красную жилетку на молнии, джинсы, серые кроссовки, черную шапку с эмблемой «Fuc» красного цвета. С собой взял рюкзак.
Информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам: 8(910)646-34-34, 8(904)014-12-34 или 102.