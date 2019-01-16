2019-01-16T19:21:23+03:00
Общество

В одном из дворов Твери появился вылепленный из снега унитаз

Правда через несколько дней арт-объект втихую убрали
Ирина СЕРГЕЕВА
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Арт-объект радовал, но недолго. Фото: Анна АндрусенкоАрт-объект радовал, но недолго. Фото: Анна Андрусенко
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В оттепелях есть своя прелесть. Например, снег становится липким, и лепить можно что угодно.

На днях в Твери, на улице Гвардейской, рядом с домом № 8 появился вылепленный из снега... унитаз.

Что этим хотели сказать создатели и кто они, уже не выяснить. То ли это был крик души, то ли просто веселая шутка, это тоже теперь не узнать, так как спустя несколько дней дворовый арт-объект был кем-то уничтожен втихую.

Сразу после этого на место скульптуры воткнули ёлку. Типа так и было.

Авторы данного шедевра неизвестны. Фото: Анна Андрусенко

Авторы данного шедевра неизвестны. Фото: Анна Андрусенко

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