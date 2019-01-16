В Твери стартовал творческий конкурс открыток “Мы верим в тебя, солдат!”
В Твери начался конкурс открыток «Мы верим в тебя, солдат!». Проходить он будет до 1 февраля, но работы принимают до 28 января включительно.
Основная цель - создание оригинальных открыток для поздравления действующих военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации на День Защитника Отечества.
Представить свои работы могут школьники, студенты и представители общественных объединений. Комиссия будет оценивать работы, выполненные в техниках живописи, графики и компьютерной графики.
В администрации Твери сообщили, что открытка победителя станет основной для изготовления поздравлений ко Дню Защитника Отечества, которые торжественно вручат военнослужащим срочной службы.
Подробности можно узнать по телефону: (4822) 34-45-06.