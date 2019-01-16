Баранина в Тверской области дорожает, а курятина дешевеет
На этой неделе скачут цены на мясной ассортимент
Вместе с курицей дешевеет и свининаФото: Павел МАРТИНЧИК
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Специалисты Тверьстата продолжают следить за стоимостью продуктов на территории Верхневожья. На второй неделе января резких скачков цен отмечено не было.
Сильнее всего подорожала баранина – на 2,7%. Примерно на 1% стали дороже овощи (картошка, лук и капуста), молоко, масло и чай.
Зато в Тверской области стали значило дешевле сосиски и сардельки. Они сбросили почти 5%. На втором месте колбаса, которая стала дешевле на 3,3%. Далее идут яйца и хлеб с 1,3%. Немного дешевле (менее 1%) стали рис, пшено, гречка, куриное мясо и свинина, а также мясные консервы.