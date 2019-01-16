2019-01-16T18:19:34+03:00
Общество

Единственная купель на Крещение в Твери будет на набережной Афанасия Никитина

Запускать на лед планируют по 3-5 человек
Виктория ЖУКОВА
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Купель будет организована рядом с Речным вокзалом Фото: администрация ТвериКупель будет организована рядом с Речным вокзалом Фото: администрация Твери
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В Твери окунуться в Крещение можно будет только в одном месте. Купель будет организована на набережной Афанасия Никитина напротив центрального корпуса ТГТУ.

Подготовка проруби к празднику уже идет полным ходом. Еще в середине декабря администрация города приняла постановление по обеспечению безопасности в канун Крещения Господня.

16 января началось оборудование купели. Также сегодня были скоординированы действия всех служб на время крещенских купаний. За порядком будут следить полицейские, сотрудники УМЧС, поисково-спасательная служба Тверской области, городской спасательный отряд, а также медицинские работники.

В администрации Твери рассказали, что на месте купания установлен деревянный настил и лестница с поручнями для удобного выхода к иордани, а в самой купели смонтирована специальная сварная конструкция для защиты купающихся от попадания под лёд.

Толщина льда на Волге в этом месте доходит до 25 сантиметров. Однако на лед всё равно будут запускать по 3-5 человек. Палатки для обогрева и переодевания будут стоять на берегу.

В целях безопасности во время проведения купаний будет ограничен въезд транспорта на нижнюю площадку пирса и парковка на набережной Афанасия Никитина.

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