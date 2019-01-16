Студенты-медики изучают историю тверской медицины на экскурсиях по музеям
«История медицины Тверской области» - проект, который начал реализовываться в 2018 году в медицинском колледже Твери. В его рамках проходят экскурнсии в Музей истории медицины Тверской области и музей Тверского медицинского колледжа - сообщает пресс-служба областного минздрава.
Последний был открыт в прошлом году. Этому предшествовала большая подготовительная работа.
- В неё включился весь коллектив колледжа и студенты-волонтёры, - рассказала директор Тверского медицинского колледжа Татьяна Соцкая. - Они встречались с бывшими преподавателями и записывали их воспоминания, приносили наглядные пособия и оборудование прошлых лет. Ветераны делились фотографиями из личных архивов. Научно-методическую помощь оказали сотрудники музея истории тверской медицины.
Теперь у студентов-медиков, обучающихся в колледже, есть исключительная возможность увидеть своими глазами путь становления и развития тверской медицины и в частности - медицины родной образовательной организации.