2019-01-16T17:53:18+03:00
Общество

Заслуги социальных работников Тверской области отметили на федеральном уровне

С этим событием жителей Верхневолжья поздравил губернатор Игорь Руденя
Виктория ЖУКОВА
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Поздравляем!Поздравляем!Фото: Александра КВИТКЕВИЧ
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Трудовые заслуги двух работников сферы социальной защиты населения Тверской области отметили на государственном уровне. Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» подписал Президент России Владимир Путин.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» получила заместитель директора Центра социальной поддержки населения Нелидовского района Татьяна Рябикова, а почетное звание «Заслуженный работник социальной зашиты населения РФ» было присвоено социальному работнику комплексного центра социального обслуживания Кашинского района Валентине Сорокиной.

В областном правительстве рассказали, что Татьяна Рябикова оказывает меры социальной поддержки нуждающимся уже 25 лет. Она курирует работу Нелидовского психоневрологического интерната и отделения для престарелых и инвалидов комплексного центра, помогает сиротам. пожилым людям и ветеранам.

Валентина Сорокина в сфере социальной защиты трудиться чуть больше 26 лет. Ее работа связана с решением проблем пожилых людей. Валентина Георгиевна стремится применять новые методы и технологии. А в 2015 году занять она призовое место в региональном конкурсе профессионального мастерства среди социальных работников «Золотое сердце».

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