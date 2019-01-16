2019-01-16T17:08:58+03:00
Происшествия

В Твери злоумышленник украл у пожилой любительницы молодых мужчин сумку с деньгами

Подозреваемый уже находится в руках полицейских
Альберт БОЙКОВ
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Полицейские сумели поймать подозреваемогоПолицейские сумели поймать подозреваемогоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Твери полицейские задержали мужчину, который украл женскую сумку. К силовикам с заявлением о пропаже изделия обратилась 64-летняя жительница областной столицы.

Потерпевшая сообщила, что в сумке у нее находились деньги и мобильный телефон, однако об обстоятельствах кражи она ничего рассказать не сумела.

Когда силовики прибыли на место преступления, они выяснили, что женщина распивала в своей квартире алкоголь с малознакомым 29-летним мужчиной, однако когда она отвлеклась молодой собутыльник пропал. Благодаря грамотно спланированным действия, силовики сумели задержать подозреваемого. Им оказался безработный житель Нелидовского района.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Если его вина будет доказана, ему грозит до пяти лет тюрьмы. В настоящее время задержанного проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

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