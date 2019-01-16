2019-01-16T17:03:32+03:00
Общество

Транспортные полицейские раскрыли 58 преступлений на железной дороге в Тверской области

Транспортная полиция Твери подвела итоги работы за 2018 год
Виктория ТУШКОВА
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В ЛО МВД на станции Тверь состоялось оперативное совещание, на котором были подведены итоги работы за 2018 год. Фото: Пресс-служба ЛО МВД России на станции ТверьВ ЛО МВД на станции Тверь состоялось оперативное совещание, на котором были подведены итоги работы за 2018 год. Фото: Пресс-служба ЛО МВД России на станции Тверь
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Основной задачей, стоящей перед транспортной полицией, является обеспечение безопасности граждан на объектах транспортного комплекса. За 2018 год сотрудниками Линейного отдела МВД России на станции Тверь было раскрыто 58 преступлений, девятнадцать - выявлено по горячим следам. Количество зарегистрированных преступлений составило 145 - сообщает пресс-служба ЛО МВД России на станции Тверь.

Патрульно-постовыми нарядами полиции выявлено и доставлено в дежурные части линейного отдела 4292 правонарушителя. Интересно, что среди них было 983 человека задержанных за курение на железнодорожном транспорте и вокзалах.

В течение года транспортные полицейские также организовывали мероприятия для предотвращения детского травматизма и правонарушений со стороны детей и подростков на железной дороге. В этих целях проведено 66 рейдов и 651 профилактическая беседа, в том числе в школах.

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