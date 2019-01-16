Транспортные полицейские раскрыли 58 преступлений на железной дороге в Тверской области
Основной задачей, стоящей перед транспортной полицией, является обеспечение безопасности граждан на объектах транспортного комплекса. За 2018 год сотрудниками Линейного отдела МВД России на станции Тверь было раскрыто 58 преступлений, девятнадцать - выявлено по горячим следам. Количество зарегистрированных преступлений составило 145 - сообщает пресс-служба ЛО МВД России на станции Тверь.
Патрульно-постовыми нарядами полиции выявлено и доставлено в дежурные части линейного отдела 4292 правонарушителя. Интересно, что среди них было 983 человека задержанных за курение на железнодорожном транспорте и вокзалах.
В течение года транспортные полицейские также организовывали мероприятия для предотвращения детского травматизма и правонарушений со стороны детей и подростков на железной дороге. В этих целях проведено 66 рейдов и 651 профилактическая беседа, в том числе в школах.