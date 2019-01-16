2019-01-16T17:14:57+03:00
Общество

На Арктическом фестивале жителей Твери угостят олениной и научат играть на варгане

Начало праздника в 13.00
Ирина ТАРАСОВА
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В горсаду Твери на один день появится арктический городВ горсаду Твери на один день появится арктический город
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27 января в Городском саду Твери пройдет фестиваль, посвященный Арктике.

С ноября 2018 года это яркое мероприятие состоялось уже в крупнейших городах России. Его цель – привлечь внимание к социальным и экономическим проектам, реализуемым в Заполярье, а также повысить туристическую привлекательность региона.

Гости праздника смогут познакомиться с природными, историческими и культурными реалиями Арктики. Организаторы фестиваля - «Проектный офис развития Арктики».

Накануне праздника на территории горсада вырастет большой городок, который будет включать в себя сцену, интерактивные площадки и зоны для фотографирования с настоящими чумами, северными оленями и ростовыми куклами.

В программе - мастер-классы, которые погрузят гостей в культурные традиции коренных народов Севера. Детей и взрослых научат играть на варгане, исполнять чукотские танцы, делать традиционные северные прически, подражать звукам животных и многому другому.

Гости смогут посетить информармационную площадку, где будут представлены: уникальная фотовыставка, документальный фильм известного путешественника, этнографа и режиссера-документалиста Леонида Круглова «Великий северный путь», рассказывающий о присоединении великих северных просторов к России и не только.

Также посетители узнают о различных экологических проектах, а, благодаря приложению дополненной и виртуальной реальности, смогут поплавать с медведем и познакомиться с его средой обитания и соседями.

Начало в 13.00.

Вход свободный.

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