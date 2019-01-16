На Арктическом фестивале жителей Твери угостят олениной и научат играть на варгане
27 января в Городском саду Твери пройдет фестиваль, посвященный Арктике.
С ноября 2018 года это яркое мероприятие состоялось уже в крупнейших городах России. Его цель – привлечь внимание к социальным и экономическим проектам, реализуемым в Заполярье, а также повысить туристическую привлекательность региона.
Гости праздника смогут познакомиться с природными, историческими и культурными реалиями Арктики. Организаторы фестиваля - «Проектный офис развития Арктики».
Накануне праздника на территории горсада вырастет большой городок, который будет включать в себя сцену, интерактивные площадки и зоны для фотографирования с настоящими чумами, северными оленями и ростовыми куклами.
В программе - мастер-классы, которые погрузят гостей в культурные традиции коренных народов Севера. Детей и взрослых научат играть на варгане, исполнять чукотские танцы, делать традиционные северные прически, подражать звукам животных и многому другому.
Гости смогут посетить информармационную площадку, где будут представлены: уникальная фотовыставка, документальный фильм известного путешественника, этнографа и режиссера-документалиста Леонида Круглова «Великий северный путь», рассказывающий о присоединении великих северных просторов к России и не только.
Также посетители узнают о различных экологических проектах, а, благодаря приложению дополненной и виртуальной реальности, смогут поплавать с медведем и познакомиться с его средой обитания и соседями.
Начало в 13.00.
Вход свободный.