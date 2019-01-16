2019-01-16T16:45:01+03:00
Общество

Большие сосульки на крыше школы в Тверской области угрожают ученикам

Также со старого здания осыпается штукатурка
Виктория ЖУКОВА
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Сосульки могут упасть на учеников Фото: СУ СК РФ по Тверской областиСосульки могут упасть на учеников Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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В Нелидово Тверской области здание средней общеобразовательной школы № 3 представляет опасность для окружающих. Штукатурка на внешних стенах осыпается, а с крыши свивают большие сосульки. Ледяные глыбы могут в любой момент упасть на тротуар, по которому ходят ученики.

Школу осматривали следователи Нелидовского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области. Чтобы установить виновных лиц организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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