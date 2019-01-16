Более 80% процентов жителей Твери удовлетворены своей жизнью

СЕГОДНЯ 16:23 2019-01-16T16:23:57+03:00

Тверские жители вошли в двадцатку самых счастливых в стране Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это показало очередное исследование Финансового университета при Правительстве РФ

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Специалисты проанализировали какое количество жителей больших и средних городов России чувствует себя счастливыми, а именно — удовлетворёнными сегодняшней жизнью и будущими перспективами.

Респонденты (их было не менее 1000 в каждом городе) отвечали на вопросы:

- довольны ли они жизнью;

- уверены ли в своём завтрашнем дне;

- уверены ли завтрашнем дне предприятия, на котором работают.

По первому параметру среди 76 городов, принявших участие в исследовании, Тверь заняла 20-е место. Довольны своей жизнью 82% опрошенных тверичан.

В собственном будущем уверено меньшее число опрошенных, но всё-таки больше половины — 59%. Доля уверенных в завтрашне дне своих предприятий составляет 65%.

Тверские настроения соответствуют тенденциям по стране. Среднее арифметическое удовлетворённых жизнью людей во всех исследуемых городах — 81%.

Самыми счастливыми, соглассно исследованию, признаны жители Грозного, Тюмени, Ижевска и Махачкалы. В аутсайдерах - барнаульцы, магнитогорцы, а также жители Волгограда.