Более 80% процентов жителей Твери удовлетворены своей жизнью
Специалисты проанализировали какое количество жителей больших и средних городов России чувствует себя счастливыми, а именно — удовлетворёнными сегодняшней жизнью и будущими перспективами.
Респонденты (их было не менее 1000 в каждом городе) отвечали на вопросы:
- довольны ли они жизнью;
- уверены ли в своём завтрашнем дне;
- уверены ли завтрашнем дне предприятия, на котором работают.
По первому параметру среди 76 городов, принявших участие в исследовании, Тверь заняла 20-е место. Довольны своей жизнью 82% опрошенных тверичан.
В собственном будущем уверено меньшее число опрошенных, но всё-таки больше половины — 59%. Доля уверенных в завтрашне дне своих предприятий составляет 65%.
Тверские настроения соответствуют тенденциям по стране. Среднее арифметическое удовлетворённых жизнью людей во всех исследуемых городах — 81%.
Самыми счастливыми, соглассно исследованию, признаны жители Грозного, Тюмени, Ижевска и Махачкалы. В аутсайдерах - барнаульцы, магнитогорцы, а также жители Волгограда.