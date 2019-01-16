2019-01-16T16:13:31+03:00
Происшествия

Легковушка и грузовик столкнулись на выезде из Твери

Есть пострадавший
Виктория ЖУКОВА
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Водителям следует удвоить бдительностьВодителям следует удвоить бдительностьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Твери легковушка “Nissan Almera” врезалась в грузовик. Авария произошла сегодня, 16 января около 14:30 на выезде с Санкт-Петербургского шоссе на трассу М-10.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не успел вовремя остановиться и врезался в заднюю часть грузовика ГАЗ.

В УГИБДД по Тверской области сообщили, что травмы при столкновении получил один человек. Подробности случившегося уточняются.

Напомним, завтра, 17 января ожидается сильный снегопад. В связи с этим водителям следует удвоить бдительность.

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