Легковушка и грузовик столкнулись на выезде из Твери
Есть пострадавший
Водителям следует удвоить бдительностьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
В Твери легковушка “Nissan Almera” врезалась в грузовик. Авария произошла сегодня, 16 января около 14:30 на выезде с Санкт-Петербургского шоссе на трассу М-10.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не успел вовремя остановиться и врезался в заднюю часть грузовика ГАЗ.
В УГИБДД по Тверской области сообщили, что травмы при столкновении получил один человек. Подробности случившегося уточняются.
Напомним, завтра, 17 января ожидается сильный снегопад. В связи с этим водителям следует удвоить бдительность.