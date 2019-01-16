40-летняя женщина погибла, выпав с балкона в Твери

СЕГОДНЯ 15:40 2019-01-16T15:40:15+03:00

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В Твери 40-летняя женщина упала с балкона второго этажа. Трагедия произошла 13 января в доме на проспекте Калинина Пролетарского района.

Подробности случившегося устанавливают следователи СК. Сообщение о происшествии в ведомство поступило из полиции.

-При выезде на место происшествия проведен осмотр помещения квартиры и балкона, общий порядок не нарушен, следы борьбы отсутствуют, на теле женщины следов, указывающих на криминальный характер ее смерти не обнаружено, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Также была назначена экспертиза.