40-летняя женщина погибла, выпав с балкона в Твери
Трагедия произошла в Пролетарском районе
Подробности случившегося устанавливают следователи СКФото: Мария ЛЕНЦ
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В Твери 40-летняя женщина упала с балкона второго этажа. Трагедия произошла 13 января в доме на проспекте Калинина Пролетарского района.
Подробности случившегося устанавливают следователи СК. Сообщение о происшествии в ведомство поступило из полиции.
-При выезде на место происшествия проведен осмотр помещения квартиры и балкона, общий порядок не нарушен, следы борьбы отсутствуют, на теле женщины следов, указывающих на криминальный характер ее смерти не обнаружено, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.
Также была назначена экспертиза.