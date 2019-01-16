Сильный снегопад ожидается в Тверской области
Верхневолжье завалит снежком в четверг, 17 января
Верхневолжье завалит снежком в четверг, 17 январяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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На Тверскую область надвигается сильный снегопад. Об этом жителей региона предупреждают синоптики.
Непогода придет в Верневолжье утром 17 января. Мокрый снег будет идти в течение всего дня и ночи на 18 января. Местами может образоваться гололед.
Также синоптики сообщили о сильном юго-западном и западном ветре. Отдельные порывы могут достигнуть до 12-17 метров в секунду.
Самые сильные снегопады пройдут в северных и северо-восточных районах Тверской области. В Твери снег начнется во второй половине дня.