2019-01-16T15:01:24+03:00
Происшествия

Сильный снегопад ожидается в Тверской области

Верхневолжье завалит снежком в четверг, 17 января
Виктория ЖУКОВА
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Верхневолжье завалит снежком в четверг, 17 январяВерхневолжье завалит снежком в четверг, 17 январяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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На Тверскую область надвигается сильный снегопад. Об этом жителей региона предупреждают синоптики.

Непогода придет в Верневолжье утром 17 января. Мокрый снег будет идти в течение всего дня и ночи на 18 января. Местами может образоваться гололед.

Также синоптики сообщили о сильном юго-западном и западном ветре. Отдельные порывы могут достигнуть до 12-17 метров в секунду.

Самые сильные снегопады пройдут в северных и северо-восточных районах Тверской области. В Твери снег начнется во второй половине дня.

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