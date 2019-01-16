В Тверской области задержан мужчина хранивший наркотики

СЕГОДНЯ 14:15 2019-01-16T14:16:07+03:00

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В Кимрах Тверской области полицейские задержали подозреваемого в распространении наркотиков. Во время обследования дома 45-летнего безработного мужчины силовики нашли у него более 200 граммов готового к употреблению растительного наркотика, и еще шесть килограммов конопли. Кстати, подозреваемый уже был судим ранее.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело предусмотренное частью 2 статьи 228 УК РФ. Если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В настоящее время мужчина находится в изоляторе. Полицейские выясняют, для каких целей предназначался наркотик.