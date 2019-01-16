2019-01-16T14:16:07+03:00
Происшествия

В Тверской области задержан мужчина хранивший наркотики

Мужчина уже был ранее судим
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Мужчина хранил запрещенные вещества в бочках Фото: УМВД РФ по Тверской областиМужчина хранил запрещенные вещества в бочках Фото: УМВД РФ по Тверской области
Изменить размер текста:

В Кимрах Тверской области полицейские задержали подозреваемого в распространении наркотиков. Во время обследования дома 45-летнего безработного мужчины силовики нашли у него более 200 граммов готового к употреблению растительного наркотика, и еще шесть килограммов конопли. Кстати, подозреваемый уже был судим ранее.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело предусмотренное частью 2 статьи 228 УК РФ. Если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В настоящее время мужчина находится в изоляторе. Полицейские выясняют, для каких целей предназначался наркотик.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
40-летняя женщина погибла, выпав с балкона в Твери
Сильный снегопад ожидается в Тверской области
Четыре автомобиля столкнулись на автотрассе М-9 в Тверской области
На площади Гагарина в Твери после аварии не работает светофор
Даже с самой большой прибавкой медики зарабатывают в Тверской области в среднем 28 тысяч рублей
Более 57 га сельхозземель в Тверской области были завалены мусором
Автомобилистка превысила скорость и оказалась в кювете на трассе М-10 в Тверской области
Более 11 500 малышей родилось в Тверской области в 2018 году
В Тверской области на трассе М-11 "Kia" протаранила фуру "Volvo"
Не работает светофор на оживлённом перекрестке в Заволжском районе Твери
В новогодние праздники Тверскую область посетили более 150 тысяч туристов
В Ботаническом саду Твери цветут Мраморные башмачки
Девять мостов в Тверской области приведут в порядок в этом году
Три человека пострадали при столкновении маршрутки и легковушки в Твери
Одностороннее движение временно вводится на Смоленском переулке в Твери
Для пассажиров из Тверской области на Ленинградском вокзале изменилась схема прохода
День снега отметят в Тверской области