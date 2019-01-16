Четыре автомобиля столкнулись на автотрассе М-9 в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:32 2019-01-16T14:32:01+03:00

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В Тверской области на автодороги М-9 “Балтия” произошла массовая авария. В 17:00 автомобиль “Хендай” на 204 километре по пути в Москву “догнал” ГАЗ. От удара отечественный автомобиль выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Там он врезался в ВАЗ212140, который выехал на встречную полосу, пытаясь избежать столкновения с “Хендай”.

Корейская легковушка после столкновения с ГАЗ проехала дальше по инерции и врезалась в «Вольво» с полуприцепом, движущимся в попутном направлении.

В региональном Госавтоинспекции сообщили, что травмы в аварии получила 26-летняя женщина-пассажирка ГАЗа. Ее с телесными повреждениями с места происшествия на попутном транспорте доставили в блажащую больницу.