2019-01-16T14:32:01+03:00
Происшествия

Четыре автомобиля столкнулись на автотрассе М-9 в Тверской области

Травмы получила молодая женщина
Виктория ЖУКОВА
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Столкнулись сразу 4 автомобиля Фото: УГИБДД России по Тверской областиСтолкнулись сразу 4 автомобиля Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Тверской области на автодороги М-9 “Балтия” произошла массовая авария. В 17:00 автомобиль “Хендай” на 204 километре по пути в Москву “догнал” ГАЗ. От удара отечественный автомобиль выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Там он врезался в ВАЗ212140, который выехал на встречную полосу, пытаясь избежать столкновения с “Хендай”.

Корейская легковушка после столкновения с ГАЗ проехала дальше по инерции и врезалась в «Вольво» с полуприцепом, движущимся в попутном направлении.

В региональном Госавтоинспекции сообщили, что травмы в аварии получила 26-летняя женщина-пассажирка ГАЗа. Ее с телесными повреждениями с места происшествия на попутном транспорте доставили в блажащую больницу.

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