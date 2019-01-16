На площади Гагарина в Твери после аварии не работает светофор

СЕГОДНЯ 13:37 2019-01-16T13:37:22+03:00

Автомобиль врезался в столб и спровоцировал пробки

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В Твери ночью на 16 января на площади Гагарина автомобиль врезался в стойку светофора. Столб, на котором висел дорожный объект, погнулся, оборвав провода питания. Соответственно работать светофор на оживленном перекрестке перестал.

Автомобилисты в группе в соцсети “Подслушано у водителей. Тверь” рассказывают, что в утренний час-пик на площади Гагарина движение транспортного потока регулирован автоинспектор.

В полдень сегодня, 16 января, перекресток собрал приличную пробку. Поэтому водителям лучше объехать данный участок, пока работу светофора не установят.

Напомним, что вчера светофорные объект отключили на площади Капошвара, а сегодня на перекрестке в Заволжье.