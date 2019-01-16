Более 57 га сельхозземель в Тверской области были завалены мусором

СЕГОДНЯ 12:35 2019-01-16T12:35:42+03:00

За 2018 год было ликвидировано 16 свалок общей площадью 2,4 га Фото: Василий ХОДАРЕВ

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В Тверской области специалисты регионального управления Россельхознадзора подвели итоги работы по выявлению и устранению фактов загрязнения земель сельскохозяйственного назначения.

По результатам проведения контрольно-надзорных мероприятий был выявлен 41 факт загрязнения земель сельскохозяйственного на общей площади свыше 57 гектаров (в 2017 году – 40 свалок на площади 38,5 гектаров). В результате нарушители причинили вред почвам на сумму свыше 128 млн рублей.

В ведомстве уточнили, что загрязнение земель является не только следствием недобросовестности людей, которые пытаются сэкономить на вывозе мусора, но деятельностью собственников земель сельскохозяйственного назначения, которые не выполняют свои обязанности.

За 2018 год было ликвидировано 16 свалок общей площадью 2,4 га.