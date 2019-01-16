2019-01-16T12:06:19+03:00
Происшествия

Автомобилистка превысила скорость и оказалась в кювете на трассе М-10 в Тверской области

Женщина попыталась перестроиться
Виктория ЖУКОВА
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Автомобиль вылетел в кювет Фото: УГИБДД России по Тверской областиАвтомобиль вылетел в кювет Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Тверской области 47-летняя-женщина водитель вылетела в кювет. Произошло это на 171 километре автотрассы М-10 в Калининском районе 15 января около 21:00.

В региональной Госавтоинспекции рассказали, что автомобилистка ехала на автомобиле «HYUNDAI SOLARIS». Она выбрала неправильную скорость для движения и не учла дорожные условия.

В результате при перестроении не справилась с управлением и потеряла контроль над автомобилем. Машина съехала с дороги и перевернулась в кювете.

Травмы в аварии получила виновница аварии. Ее на “скорой” отвезли в больницу и госпитализировали.

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