Более 11 500 малышей родилось в Тверской области в 2018 году

СЕГОДНЯ 11:44 2019-01-16T11:44:16+03:00

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В Тверской области в прошлом году родилось 11 595 детей. На свет в родильных домах и отделениях родовспоможения региона появились 6 009 мальчиков и 5 586 девочек.

При этом более 8 000 малышей родилось в областном центре. Лидером по числу новорожденных вновь стал областной перинатальный центр имени Бакуниной - родилось 3 004 ребенка (1 555 мальчиков и 1 449 девочек). Также в перинатальном центре на свет появились 90 двоен и одна тройня.

На втором месте находится областной родильный дом. Его специалисты приняли 968 мальчиков, 892 девочки и 19 двоен. Следующим идет Тверской роддом №2. Там родилось 919 мальчиков, 980 девочек и 10 двоен, а в роддоме №5 – 816 мальчиков, 817 девочек и 11 двоен.

В Тверской области лидирует Торжоксий район. Там в районной больнице родилось 552 малыша. На 16 детей меньше родилось в роддоме Ржева. Далее идет Вышневолоцкий район, где на свет появились 420 детей, Нелидовский - 352 и Бежецкий - 319 малышей.

Напомним, первым в 2019 году в Твери родился мальчик.