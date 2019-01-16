В Тверской области на трассе М-11 "Kia" протаранила фуру "Volvo"

СЕГОДНЯ 11:28 2019-01-16T11:28:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 15 января, на 328 км трассы М-11 проходящей через Вышневолоцкий район Тверской области, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 18-летняя девушка. Авария случилась, когда на часах было 22:20.

Полицейские выяснили, что 28-летний водитель "Kia Ceed" при въезде на парковку не справился с управлением и врезался в полуприцеп фуры "Volvo".

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате ДТП пострадала 18-летняя пассажирка легковушки, которая сидела на переднем сидении. Потерпевшая продолжит лечение в больнице.