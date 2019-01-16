Не работает светофор на оживлённом перекрестке в Заволжском районе Твери
Отключение связано с работами на электросетях
Заработает светофор после полудня.Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ
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В Твери отключили светофоры, которые установлены на пересечении улиц Горького и Зинаиды Коноплянниковой. Связано это с проведением плановых работ на объектах электросетевого комплекса.
Планируется, что заработает светофор после полудня.
Напоминает, что водителям при проезде данного участка следует руководиться знаками приоритета. В обязательном порядке нужно уступать дорого пешеходам, как только те вступили на “зебру”. По возможности лучше объехать данный перекресток, потому что на улицах Горькова и Зинаиды Конопрянниковой (в сторону центра) собираются пробки.