2019-01-16T10:59:25+03:00
Общество

Не работает светофор на оживлённом перекрестке в Заволжском районе Твери

Отключение связано с работами на электросетях
Виктория ЖУКОВА
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Заработает светофор после полудня.Заработает светофор после полудня.Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ
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В Твери отключили светофоры, которые установлены на пересечении улиц Горького и Зинаиды Коноплянниковой. Связано это с проведением плановых работ на объектах электросетевого комплекса.

Планируется, что заработает светофор после полудня.

Напоминает, что водителям при проезде данного участка следует руководиться знаками приоритета. В обязательном порядке нужно уступать дорого пешеходам, как только те вступили на “зебру”. По возможности лучше объехать данный перекресток, потому что на улицах Горькова и Зинаиды Конопрянниковой (в сторону центра) собираются пробки.

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