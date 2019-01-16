В новогодние праздники Тверскую область посетили более 150 тысяч туристов

СЕГОДНЯ 10:46 2019-01-16T10:47:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Туристов в Тверской области стало больше. В дни новогодних каникул Верхневолжье посетили более 150 тысяч человек - это на 26% больше, чем было в аналогичный период прошлого года.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что с 30 декабря по 8 января загрузка отелей Тверской области выросла на 12%. А в региональном министерстве туризма уточнили, что основными гостями региона на новогодних каникулах стали туристы из Москвы и Московской области. Самыми популярными городами были Тверь, Торжок, Лихославль, Калязин, Старица, Осташков.

Также спросом пользовались нишевые туры. Туристы предпочитали оправиться в пешие прогулки с краеведами и историческими картами по городу, посетить иммерсивную программу «Елка у Дарьи Пожарской», мастер-классы и дегустации. Например, за праздничные выходные в начале 2019 года участниками «Экспедиций» в Торжке стали более 140 человек.