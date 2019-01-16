2019-01-16T09:47:28+03:00
Дом. Семья

В Ботаническом саду Твери цветут Мраморные башмачки

Это один из самых красивых представителей семейства орхидей
Виктория ЖУКОВА
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Прекрасные Мраморные Башмачки Фото: Ботанический сад ТвГУПрекрасные Мраморные Башмачки Фото: Ботанический сад ТвГУ
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В Ботаническом саду Твери цветет необычный сорт орхидей - Мраморные башмачки. Листовые пластинки этих цветов украшает мраморный узор темно-зеленого или салатового оттенков.

Сами цветки имеют бело-зеленые полосатые чашелистики и зеленую губу.

Красивейшего представителя семейства орхидей передали в Ботанический сад из МГУ "Аптекарский город". Посмотреть на Мраморные башмачки можно на выставке, которая называется "Сокровища закрытых коллекций". Работает она каждый день с 10:00 до 18:00

После окончания выставки орхидея останется в Зеленом доме.

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