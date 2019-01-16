Девять мостов в Тверской области приведут в порядок в этом году

СЕГОДНЯ 09:09 2019-01-16T09:09:58+03:00

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Программа ремонта и строительства дорог в Тверской области на 2019 год была принята 15 января на заседании правительства региона, которое провел губернатор Игорь Руденя. Среди утвержденных объектов - девять мостовых сооружений.

В этом году планируют отремонтировать мосты: через реку Береза на дороге Мирный – Васьково, путепровод через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке, мост через реку Глубочица на дороге Осташков - Волговерховье, мост через ручей у деревни Давыдово, мост через реку Песенка на дороге Кафтино - Пальцево – Липно, мост через ручей у села Славное в Калининском районе, мост через реку Ремяска на дороге Красный Холм - Думино- Васильки – Болонино, а также мост через Волгу в Старице.

Напомним, что также в программу вошли порядка 20 объектов дорожной сети.