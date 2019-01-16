Три человека пострадали при столкновении маршрутки и легковушки в Твери

СЕГОДНЯ 08:40 2019-01-16T08:40:35+03:00

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В Твери в самый час-пик легковушка врезалась в маршрутку. Авария произошла 15 января около 17:40 на Санкт-Петербургском шоссе.

Водитель автомобиля «Фольксваген», выезжая из двора на Оборонной улице, не уступил дорогу микроавтобусу, которые следовал по маршруту №9. В результате произошло столкновение.

В пресс-службе региональной ГИБДД сообщили, что во время дорожно-транспортного происшествия пострадали три пассажира маршрутки. Они получили легкие травмы, поэтому угрозы их жизни нет. Также автоинспекторы уточнили, что признаков алкогольного опьянения у водителя легковушки не было.