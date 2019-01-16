2019-01-16T08:06:27+03:00
Общество

Одностороннее движение временно вводиться на Смоленском переулке в Твери

По предварительным данным ремонт может занять до трех дней
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Часть улицы перекрыта Фото: УГИБДД России по Тверской областиЧасть улицы перекрыта Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:

В Твери на Смоленском переулке продолжаются ремонтные работы. Накануне коммунальщики обнаружили там повреждение на водопроводных сетях.

На время ремонта было закрыто движение по правой стороне Смоленского переулка в направлении центра города.

В администрации Твери уточнили, что в настоящее время движение на участке от набережной реки Лазури до улицы Московской временно будет осуществляться только в направлении проспекта Победы – по одной открытой полосе. В обратную сторону схема движения транспорта не изменилась.

Точный срок проведения работ еще неизвестен. По предварительным данным ремонт может занять до трех дней.

Напомним, что троллейбусы будут объезжать закрытый участок через улицу 15 лет Октября. Водители же могут проехать через набережную реки Лазури, Вагжановский переулок или улицу Вагжанова. Остановку на время ремонта перенесут на набережную реки Лазури (сразу после поворота со Смоленского переулка).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Для пассажиров из Тверской области на Ленинградском вокзале изменилась схема прохода
День снега отметят в Тверской области
Самую любимую книгу студентов выберут в Твери
Историческую геометрию улиц Твери можно отчетливо увидеть на фотографиях, сделанных с высоты птичьего полёта
Тверская область в числе регионов с самой высокой естественной убылью населения
Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области теперь самостоятельно ищет источники финансирования
В суд направлено дело мужчины, который хотел заживо сжечь двух женщин в Тверской области
Группа «Монгол Шуудан» гарантирует на своем концерте в Твери атмосферу сабельных атак
Шесть лет исполнилось малышке, рождённой с помощью ЭКО в перинатальном центре в Твери
Гость похитил у хозяина дома телефон и наручные часы в Твери
Более 320 км дорог приведут в порядок в Тверской области в этом году
Коммерсанты продавали в Тверской области одежду без маркировок
Полицейские нашли автомобиль, который угнали с парковки в самом центре Твери
В Твери будут судить мужчину, который убил приятеля на железнодорожной станции
Новый тариф на вывоз мусора утверждён в Твери и в Тверской области
Ушел из жизни бывший начальник территориального управления аппарата губернатора Тверской области
В Тверской области ловкий мужчина украл телефон за несколько секунд
Движение транспорта временно ограничено по Смоленскому переулку в Твери
Новые автобусы выйдут на маршруты №208 и №52 в Твери
На площади Капошвара в Твери не работают светофоры
В суд направлено дело мужчины, который поджег дом с людьми в Тверской области
В двух районах Твери отключили до обеда холодную воду