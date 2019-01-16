Одностороннее движение временно вводиться на Смоленском переулке в Твери

СЕГОДНЯ 08:06 2019-01-16T08:06:27+03:00

По предварительным данным ремонт может занять до трех дней

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В Твери на Смоленском переулке продолжаются ремонтные работы. Накануне коммунальщики обнаружили там повреждение на водопроводных сетях.

На время ремонта было закрыто движение по правой стороне Смоленского переулка в направлении центра города.

В администрации Твери уточнили, что в настоящее время движение на участке от набережной реки Лазури до улицы Московской временно будет осуществляться только в направлении проспекта Победы – по одной открытой полосе. В обратную сторону схема движения транспорта не изменилась.

Точный срок проведения работ еще неизвестен. По предварительным данным ремонт может занять до трех дней.

Напомним, что троллейбусы будут объезжать закрытый участок через улицу 15 лет Октября. Водители же могут проехать через набережную реки Лазури, Вагжановский переулок или улицу Вагжанова. Остановку на время ремонта перенесут на набережную реки Лазури (сразу после поворота со Смоленского переулка).