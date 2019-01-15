2019-01-15T19:24:50+03:00
Общество

Для пассажиров из Тверской области на Ленинградском вокзале изменилась схема прохода

Теперь по прибытию в Москву, гражданам необходимо идти в сторону пригородных турникетов
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Нововведения вводятся по требованию государственных органов безопасностиНововведения вводятся по требованию государственных органов безопасностиФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Для пассажиров электропоездов курсирующих через Тверскую область изменилась схема прохода на Ленинградском вокзале Москвы. С 15 января будет закрыт турникетный павильон между пригородной зоной и первой платформой дальнего следования.

Изменения вводятся по требованию государственных органов безопасности. Новая схема движения разделит пассажиропотоки дальнего и пригородного направлений. Кроме того, все пассажиры будут проходить досмотровые процедуры.

Пройти к электричках жители Тверской области теперь могут только через пригородные турникеты со стороны восточного фасада и станции метро "Комсомольская". Маршрут к поездам дальнего следования останется прежним.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
День снега отметят в Тверской области
Самую любимую книгу студентов выберут в Твери
Историческую геометрию улиц Твери можно отчетливо увидеть на фотографиях, сделанных с высоты птичьего полёта
Тверская область в числе регионов с самой высокой естественной убылью населения
Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области теперь самостоятельно ищет источники финансирования
В суд направлено дело мужчины, который хотел заживо сжечь двух женщин в Тверской области
Группа «Монгол Шуудан» гарантирует на своем концерте в Твери атмосферу сабельных атак
Шесть лет исполнилось малышке, рождённой с помощью ЭКО в перинатальном центре в Твери
Гость похитил у хозяина дома телефон и наручные часы в Твери
Более 320 км дорог приведут в порядок в Тверской области в этом году
Коммерсанты продавали в Тверской области одежду без маркировок
Полицейские нашли автомобиль, который угнали с парковки в самом центре Твери
В Твери будут судить мужчину, который убил приятеля на железнодорожной станции
Новый тариф на вывоз мусора утверждён в Твери и в Тверской области
Ушел из жизни бывший начальник территориального управления аппарата губернатора Тверской области
В Тверской области ловкий мужчина украл телефон за несколько секунд
Движение транспорта временно ограничено по Смоленскому переулку в Твери
Новые автобусы выйдут на маршруты №208 и №52 в Твери
На площади Капошвара в Твери не работают светофоры
В суд направлено дело мужчины, который поджег дом с людьми в Тверской области
В двух районах Твери отключили до обеда холодную воду