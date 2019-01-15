Для пассажиров из Тверской области на Ленинградском вокзале изменилась схема прохода

СЕГОДНЯ 19:24 2019-01-15T19:24:50+03:00

Теперь по прибытию в Москву, гражданам необходимо идти в сторону пригородных турникетов

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Для пассажиров электропоездов курсирующих через Тверскую область изменилась схема прохода на Ленинградском вокзале Москвы. С 15 января будет закрыт турникетный павильон между пригородной зоной и первой платформой дальнего следования.

Изменения вводятся по требованию государственных органов безопасности. Новая схема движения разделит пассажиропотоки дальнего и пригородного направлений. Кроме того, все пассажиры будут проходить досмотровые процедуры.

Пройти к электричках жители Тверской области теперь могут только через пригородные турникеты со стороны восточного фасада и станции метро "Комсомольская". Маршрут к поездам дальнего следования останется прежним.