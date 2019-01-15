2019-01-15T18:31:39+03:00
Досуг

День снега отметят в Тверской области

Празднования пройдут на двух площадках
Ирина ТАРАСОВА
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Одним из пунктов праздничной программы станут лыжные эстафетыОдним из пунктов праздничной программы станут лыжные эстафеты
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20 января Всероссийский день снега отметят сразу на двух площадках Тверской области: под Тверью - на лыжной базе в деревне Большое Гришкино Калининского района и на горнолыжной базе «Заборовье» Вышневолоцкого района.

В рамках этого праздника пройдут большие спортивные мероприятия для всей семьи.

Так, под Тверью к участию приглашаются семьи с детьми в возрасте от 6 до 12 лет. На празднике устроят весёлые старты, состоящие из зимней эстафеты для всей семьи и прохождения полосы препятствий. Эстафеты проводятся на лыжах.

А в Вышневолоцком районе ожидаются соревнования по горнолыжному спорту.

Лыжная база в деревне Большое Гришкино Калининского района, с 10.00.

Горнолыжная база «Заборовье» Вышневолоцкого р-на, с 12.00.

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