Историческую геометрию улиц Твери можно отчетливо увидеть на фотографиях, сделанных с высоты птичьего полёта
Если посмотреть на Тверь "свысока", можно увидеть много нового. Например, отметить, как волшебно выглядит зимний город в новогоднем одеянии. А еще на фотографиях прослеживается четкая геометрия улиц и необычные архитектурные задумки.
Такой Тверь стала по решению Екатерины II, которая распорядилась построить город заново после пожара в 1763 году. Именно она выбрала трёхлучевую схему расположения улиц, по аналогии с Римом, Версалем и Санкт-Петербургом.
Потрясающие снимки с помощью квадрокоптера сделал фотограф Георгий Шпикалов. Автор признался, что вырос на тверских улицах, а об истории города узнал из отцовских рассказов.
- Только теперь, летая над городом, я смог увидеть и понять эти замыслы Екатерины и ее мастеров, а зимний вечер помог скрыть современные строения, - поделился своими впечатлениями Геогрий.
Площадь Ленина Фото: Георгий Шпикалов
Знаменитое тверское трехлучье Фото: Георгий Шпикалов
Путевой дворец Екатерины ll Фото: Георгий Шпикалов
Волшебная панорама Твери Фото: Георгий Шпикалов
Свято-Екатерининский женский монастырь Фото: Георгий Шпикалов