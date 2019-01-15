2019-01-15T18:01:14+03:00
Общество

Историческую геометрию улиц Твери можно отчетливо увидеть на фотографиях, сделанных с высоты птичьего полёта

Виды новогодней Твери завораживают
Виктория ЖУКОВА
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Улицы Твери создают елочку Фото: Георгий ШпикаловУлицы Твери создают елочку Фото: Георгий Шпикалов
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Если посмотреть на Тверь "свысока", можно увидеть много нового. Например, отметить, как волшебно выглядит зимний город в новогоднем одеянии. А еще на фотографиях прослеживается четкая геометрия улиц и необычные архитектурные задумки.

Такой Тверь стала по решению Екатерины II, которая распорядилась построить город заново после пожара в 1763 году. Именно она выбрала трёхлучевую схему расположения улиц, по аналогии с Римом, Версалем и Санкт-Петербургом.

Потрясающие снимки с помощью квадрокоптера сделал фотограф Георгий Шпикалов. Автор признался, что вырос на тверских улицах, а об истории города узнал из отцовских рассказов.

- Только теперь, летая над городом, я смог увидеть и понять эти замыслы Екатерины и ее мастеров, а зимний вечер помог скрыть современные строения, - поделился своими впечатлениями Геогрий.

Площадь Ленина Фото: Георгий Шпикалов

Площадь Ленина Фото: Георгий Шпикалов

Знаменитое тверское трехлучье Фото: Георгий Шпикалов

Знаменитое тверское трехлучье Фото: Георгий Шпикалов

Путевой дворец Екатерины ll Фото: Георгий Шпикалов

Путевой дворец Екатерины ll Фото: Георгий Шпикалов

Волшебная панорама Твери Фото: Георгий Шпикалов

Волшебная панорама Твери Фото: Георгий Шпикалов

Свято-Екатерининский женский монастырь Фото: Георгий Шпикалов

Свято-Екатерининский женский монастырь Фото: Георгий Шпикалов

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