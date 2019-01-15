Самую любимую книгу студентов выберут в Твери

СЕГОДНЯ 18:03 2019-01-15T18:03:26+03:00

Принять участие в конкурсе могут все желающие Фото: Андрей КОПАЛОВ

Голосование символично будет запущено в Татьянин день

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Тверская областная библиотека имени Горького решила узнать самую любимую книгу студентов.

В связи с этим в День российского студенчества (Татьянин день), который отмечается 25 января, библиотека запускает конкурс.

Суть его проста.

1. Нужно стать подписчиком сообщества Тверская Горьковка и записаться в библиотеку.

2. Сделать селфи с любимой в студенчестве книгой и прислать СЮДА.

3. Написать несколько интересных предложений о ней.

И... ждать результатов!

Голосование продлится несколько дней. По его итогам и будет выбрана самая-самая «студенческая» книга.

Также организаторы сообщают, что победителя ждет приз.

- Скажем вам по секрету, что приз стоит того, чтобы принять участие в нашем розыгрыше. Ждём ваших фото!