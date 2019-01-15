Самую любимую книгу студентов выберут в Твери
Тверская областная библиотека имени Горького решила узнать самую любимую книгу студентов.
В связи с этим в День российского студенчества (Татьянин день), который отмечается 25 января, библиотека запускает конкурс.
Суть его проста.
1. Нужно стать подписчиком сообщества Тверская Горьковка и записаться в библиотеку.
2. Сделать селфи с любимой в студенчестве книгой и прислать СЮДА.
3. Написать несколько интересных предложений о ней.
И... ждать результатов!
Голосование продлится несколько дней. По его итогам и будет выбрана самая-самая «студенческая» книга.
Также организаторы сообщают, что победителя ждет приз.
- Скажем вам по секрету, что приз стоит того, чтобы принять участие в нашем розыгрыше. Ждём ваших фото!