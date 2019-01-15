Тверская область в числе регионов с самой высокой естественной убылью населения
Население у нас гораздо быстрее умирает, чем рождается
Детей у нас пока рождается меньше, чем на Северном Кавказе и в ЯкутииФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Статистику естественного движения населения привела вице-премьер Татьяна Голикова на сессии Гайдаровского форума, сообщает ТАСС.
Самая высокая убыль населения - семь человек на тысячу жителей - отмечается в нашем регионе, а также в Псковской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областях.
В отличие от Тверской области похвастаться естественным приростом населения может Северный Кавказ, Тува, Тюменская область и Якутия.
В целом по России за 11 месяцев 2018 года статистика смертности превышает показатели рождаемости на 193 тысячи человек.