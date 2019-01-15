2019-01-15T17:28:31+03:00
Общество

Тверская область в числе регионов с самой высокой естественной убылью населения

Население у нас гораздо быстрее умирает, чем рождается
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Детей у нас пока рождается меньше, чем на Северном Кавказе и в ЯкутииДетей у нас пока рождается меньше, чем на Северном Кавказе и в ЯкутииФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Статистику естественного движения населения привела вице-премьер Татьяна Голикова на сессии Гайдаровского форума, сообщает ТАСС.

Самая высокая убыль населения - семь человек на тысячу жителей - отмечается в нашем регионе, а также в Псковской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областях.

В отличие от Тверской области похвастаться естественным приростом населения может Северный Кавказ, Тува, Тюменская область и Якутия.

В целом по России за 11 месяцев 2018 года статистика смертности превышает показатели рождаемости на 193 тысячи человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Для пассажиров из Тверской области на Ленинградском вокзале изменилась схема прохода
День снега отметят в Тверской области
Самую любимую книгу студентов выберут в Твери
Историческую геометрию улиц Твери можно отчетливо увидеть на фотографиях, сделанных с высоты птичьего полёта
Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области теперь самостоятельно ищет источники финансирования
В суд направлено дело мужчины, который хотел заживо сжечь двух женщин в Тверской области
Группа «Монгол Шуудан» гарантирует на своем концерте в Твери атмосферу сабельных атак
Шесть лет исполнилось малышке, рождённой с помощью ЭКО в перинатальном центре в Твери
Гость похитил у хозяина дома телефон и наручные часы в Твери
Более 320 км дорог приведут в порядок в Тверской области в этом году
Коммерсанты продавали в Тверской области одежду без маркировок
Полицейские нашли автомобиль, который угнали с парковки в самом центре Твери
В Твери будут судить мужчину, который убил приятеля на железнодорожной станции
Новый тариф на вывоз мусора утверждён в Твери и в Тверской области
Ушел из жизни бывший начальник территориального управления аппарата губернатора Тверской области
В Тверской области ловкий мужчина украл телефон за несколько секунд
Движение транспорта временно ограничено по Смоленскому переулку в Твери
Новые автобусы выйдут на маршруты №208 и №52 в Твери
На площади Капошвара в Твери не работают светофоры
В суд направлено дело мужчины, который поджег дом с людьми в Тверской области
В двух районах Твери отключили до обеда холодную воду