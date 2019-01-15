Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области теперь самостоятельно ищет источники финансирования

СЕГОДНЯ 17:22 2019-01-15T17:22:07+03:00

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Центр спасения медвежат-сирот, который находится в деревне Бубоницы Тверской области, на протяжении 23 лет работал под эгидой Международного Фонда защиты животных IFAW. Однако IFAW прекратил работать на территории нашей страны, поэтому Центр остался без финансовой поддержки.

В настоящий момент Центр спасения медвежат-сирот самостоятельно ищет источники поддержки. Об этом рассказывает ТИА.

За 23 года сотрудники Центра выходили 229 медвежат. В прошлом году малышей было восемь. Причем привезли их в Центр совсем крошечными. Кормили медвежат через соску, а позже стали давать кашу и яблоки. За год на пропитание мишек ушло порядка 14 тонн провизии.