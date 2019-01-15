2019-01-15T16:39:19+03:00
Происшествия

В суд направлено дело мужчины, который хотел заживо сжечь двух женщин в Тверской области

Пострадавших пытались спасти медики, но от полученных травм они скончались в больнице
Виктория ЖУКОВА
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Расследуя этого уголовное дело, следователи СК столкнулись с некоторыми сложностямиРасследуя этого уголовное дело, следователи СК столкнулись с некоторыми сложностямиФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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В Тверской области следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Старицкого района.

Следствием было установлено, что 9 сентября 40-летний мужчина выпивал алкогольные напитки, когда гостит вместе со своей сожительницей у сестры последней в Кувшиново. Во время застолья он разозлился и поругался с женщинами. Мужчина отравил свою возлюбленную и ее сестру продуктами горения, искусственно инициируя процесс возгорания на кухне.

- Обвиняемый осознавал, что избранный им способ убийства сопряжен с общественной опасностью для жизни и здоровья остальных жителей домов в Кувшиново, поскольку влечет реальную угрозу возгорания расположенных поблизости с домом жилых помещений, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина облил женщин бензином и поджег их.

На место происшествия незамедлительно прибыли медики, которые на вертолете доставили пострадавших в больницу Твери. Но 25 и 26 сентября женщины скончались.

Расследуя этого уголовное дело, следователи СК столкнулись с некоторыми сложностями. На первоначальном этапе правоохранители располагали лишь незначительными данными, полученными во время осмотра места происшествия. Позже злоумышленника удалось задержать. В результате следователи СК собрали достаточную доказательственную базу, поэтому было утверждено обвинительное заключение по данному уголовному делу. В ближайшее время оно будет направлено в суд.

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