2019-01-15T16:41:11+03:00
Звезды

Группа «Монгол Шуудан» гарантирует на своем концерте в Твери атмосферу сабельных атак

Начало в 19.30
Ирина ТАРАСОВА
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На концерте прозвучат хиты и не только!На концерте прозвучат хиты и не только!
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18 января, в пятницу, в Твери с концертом выступит группа «Монгол Шуудан».

Группа известна своим поклонникам своей верностью исторической теме и стойкостью к базовым принципам анархического движения. Образовав группу в 1989 году, бессменный лидер Валерий Скородед всегда вел ее по непростому и сложному пути к поставленным задачам и почти всегда достигал своей цели.

Несмотря на то, что группа всегда находилась в стороне от так называемого «русского рока», она известна широким массам населения по бронебойному хиту «Да, теперь решено без возврата…», без которого не обходится ни одна радиостанция РФ.

- Прозвучат все хиты! Гости окунутся в атмосферу свистящих пуль и сабельных атак. Феерическое шоу и анархический угар гарантированы! - уверяют организаторы.

Клуб «Биг Бен»

ул. Брагина, 2.

18 января в 19.30.

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