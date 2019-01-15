2019-01-15T16:11:27+03:00
Происшествия

Гость похитил у хозяина дома телефон и наручные часы в Твери

Стоимость похищенного имущества составила порядка 100 тысяч рублей
Виктория ЖУКОВА
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Полицейские смогли оперативно установить ход событийПолицейские смогли оперативно установить ход событийФото: Василий ХОДАРЕВ
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32-летний житель Твери обратился к сотрудникам полиции с заявлением о краже имущества на общую сумму 115 тысяч рублей.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось оперативно установить личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался безработный 21-летний местный житель.

Стало известно, что потерпевший накануне распивал спиртные напитки вместе со злоумышленником. Дождавшись, когда хозяин дома уснет, гость забрал телефон и наручные часы.

- По факту «Кражи» возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, - уточнили в УМВД России по Тверской области.

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