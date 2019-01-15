Более 320 км дорог приведут в порядок в Тверской области в этом году

СЕГОДНЯ 15:40 2019-01-15T15:40:37+03:00

В текущем году объем дорожного фонда объем составит 10,6 млрд рублей Фото: Наталия КУДРЯШОВА

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В текущем году в Тверской области планируют построить и отремонтировать 323 км дорог. Программа ремонта дорог регионального и межмуниципального значения в Тверской области на 2019 год была принята 15 января на заседании правительства региона, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Всего в программу входит 21 объект. Среди них дороги: Торжок - Осташков, Осташков - Селижарово - Ржев, Красномайский - Фирово, Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец, Вышний Волочек - Бежецк - Сонково, Торжок - Высокое - Берново - Старица, Дубна - Кимры - Горицы, Рамешки - Максатиха, «Москва - Рига» - Андреаполь - Пено - Хитино, Устюжна - Сандово - Молоково - Хабоцкое, Прудово - Рамешки - Заручье, а также Березники - Хмелевка, Селижарово - Ключи, Стрельниково - Васильевский Мох, «Москва - Санкт-Петербург» - Большие Борки - Нестерово - Черничено, Конаково - Дулово - Высоково, Рождествено - Юрьево-Девичье - Юрятино.

Кроме того отремонтируют дороги из областного центра по направлениям: Тверь - Бежецк - Весьегонск, Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское, Тверь - Тургиново, Тверь - Рябеево - Красново - Прудище.

- При наличии дополнительных средств возможен ремонт еще 24 объектов общей протяженностью 140 км, - уточнили в пресс-службе областного правительства.

В текущем году объем дорожного фонда объем составит 10,6 млрд рублей.