2019-01-15T15:08:51+03:00
Общество

Коммерсанты продавали в Тверской области одежду без маркировок

Виновных привлекли к административной ответственности
Альберт БОЙКОВ
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Нарушения выявили сотрудники прокуратуры Фото: Алексей КОСОРУКОВНарушения выявили сотрудники прокуратуры Фото: Алексей КОСОРУКОВ
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Прокуратура Сандовского района Тверской области обнаружила нарушения в сфере требований оборота товаров легкой промышленности.

Было установлено, что в нарушение технического регламента «О безопасности продукции легкой промышленности» ряд торговых организаций продавали в розницу одежду, которая не имела необходимых маркировок.

Как сообщает прокуратура Тверской области, в отношении трех торговых организаций, осуществляющих продажу одежды, возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов). Все виновные лица получили административные наказания в виде «предупреждения».

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