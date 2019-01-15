Полицейские нашли автомобиль, который угнали с парковки в самом центре Твери

СЕГОДНЯ 14:35 2019-01-15T14:35:51+03:00

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У 58-летнего жителя Калининского района в Твери угнали автомобиль марки «ВАЗ». Мужчина рассказал полицейским, что припарковал машину на парковке одного из офисов на улице Симеоновская. При этом автомобиль не был оборудован сигнализацией, а ключи от замка зажигания владелец оставил в салоне.

Полицейские прибыли на место происшествия и опросили заявителя. Также были изъяли следы и улики, а на поиск автомобиля были ориентированы патрульные экипажи и наряды оперативных служб.

Автомобиль был найден на улице Репина в Твери.

Стражи правопорядка выяснили, что к угону причастен безработный и ранее судимый 41-летний житель Твери. Мужчина в отдел полиции сознался в содеянном.

В пресс-службе УМВД России по Тверской области сообщили, что за «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» грозит до пяти лет лишения свободы.