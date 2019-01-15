2019-01-15T14:01:03+03:00
Происшествия

В Твери будут судить мужчину, который убил приятеля на железнодорожной станции

Злоумышленник хотел представить случившееся как несчастный случай
Виктория ЖУКОВА
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Подозреваемый в настоящий момент находится под стражейПодозреваемый в настоящий момент находится под стражейФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Тверской области межрайонная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчину, который убил своего 30-летнего собутыльника.

Следствие установило, что убийство произошло в январе прошлого года возле первого главного пути 479-го километра Октябрьской железной дороги напротив посадочной платформы на станции Дорошиха. Подозреваемый несколько раз ударил погибшего ножом в область жизненно-важных органов. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник бросил тело погибшего на железнодорожные пути. Он собирался представить случившееся как несчастный случай.

В Тверской межрайонной транспортной прокуратуре уточнили, что уголовное дело будет рассматривать Заволжский районный суд Твери. Подозреваемый в настоящий момент находится под стражей.

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