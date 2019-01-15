В Твери будут судить мужчину, который убил приятеля на железнодорожной станции

СЕГОДНЯ 14:01 2019-01-15T14:01:03+03:00

Подозреваемый в настоящий момент находится под стражей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Изменить размер текста: A A

В Тверской области межрайонная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчину, который убил своего 30-летнего собутыльника.

Следствие установило, что убийство произошло в январе прошлого года возле первого главного пути 479-го километра Октябрьской железной дороги напротив посадочной платформы на станции Дорошиха. Подозреваемый несколько раз ударил погибшего ножом в область жизненно-важных органов. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник бросил тело погибшего на железнодорожные пути. Он собирался представить случившееся как несчастный случай.

В Тверской межрайонной транспортной прокуратуре уточнили, что уголовное дело будет рассматривать Заволжский районный суд Твери. Подозреваемый в настоящий момент находится под стражей.