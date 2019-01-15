Новый тариф на вывоз мусора утверждён в Твери и в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:27 2019-01-15T13:32:57+03:00

Тариф снизили и уравняли для всех Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Он будет единым для всех

Изменить размер текста: A A

Решение было озвучено губернатором Игорем Руденей на заседании правительства Тверской области.

- Мы приняли решение установить единый экономически обоснованный тариф для всех категорий на вывоз отходов на весь 2019-й год. Оплата установлена на уровне 96 рублей 50 копеек с человека в месяц», – сказал Игорь Руденя.

Ранее предполагалось, что тариф будет дифференцированным для жителей Твери и области,а также для владельцев квартир и частных домов. Причём, он должен был быть одним из самых высоких среди соседних с Тверской областью регионами.

Подробности о едином тарифе на вывоз мусора читайте ЗДЕСЬ!