2019-01-15T13:32:57+03:00
Общество

Новый тариф на вывоз мусора утверждён в Твери и в Тверской области

Он будет единым для всех
Виктория ТУШКОВА
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Тариф снизили и уравняли для всехТариф снизили и уравняли для всехФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Решение было озвучено губернатором Игорем Руденей на заседании правительства Тверской области.

- Мы приняли решение установить единый экономически обоснованный тариф для всех категорий на вывоз отходов на весь 2019-й год. Оплата установлена на уровне 96 рублей 50 копеек с человека в месяц», – сказал Игорь Руденя.

Ранее предполагалось, что тариф будет дифференцированным для жителей Твери и области,а также для владельцев квартир и частных домов. Причём, он должен был быть одним из самых высоких среди соседних с Тверской областью регионами.

Подробности о едином тарифе на вывоз мусора читайте ЗДЕСЬ!

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