Ушел из жизни бывший начальник территориального управления аппарата губернатора Тверской области

СЕГОДНЯ 13:12 2019-01-15T13:12:10+03:00

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14 января после долгой болезни скончался бывший начальник территориального управления аппарата губернатора Тверской области Вячеслав Георгиевич Сычев. Об этом сообщил его сын, депутат Тверской городской Думы Артур Сычев на своей странице в соцсети.

Прощание с Вячеславом Георгиевичем пройдет 16 января в 10:15 в церкви при областной клинической больнице (она находится слева от медучреждения). Похоронят его на Дмитрово-Черкасском кладбище.

Для желающих участвовать в похоронах будет подготовлен автобус, который довезет от церкви до кладбища и обратно в город.