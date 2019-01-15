2019-01-15T13:12:10+03:00
Общество

Ушел из жизни бывший начальник территориального управления аппарата губернатора Тверской области

Прощание с ним пройдет завтра, 16 января
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

14 января после долгой болезни скончался бывший начальник территориального управления аппарата губернатора Тверской области Вячеслав Георгиевич Сычев. Об этом сообщил его сын, депутат Тверской городской Думы Артур Сычев на своей странице в соцсети.

Прощание с Вячеславом Георгиевичем пройдет 16 января в 10:15 в церкви при областной клинической больнице (она находится слева от медучреждения). Похоронят его на Дмитрово-Черкасском кладбище.

Для желающих участвовать в похоронах будет подготовлен автобус, который довезет от церкви до кладбища и обратно в город.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тверская область в числе регионов с самой высокой естественной убылью населения
Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области теперь самостоятельно ищет источники финансирования
В суд направлено дело мужчины, который хотел заживо сжечь двух женщин в Тверской области
Группа «Монгол Шуудан» гарантирует на своем концерте в Твери атмосферу сабельных атак
Шесть лет исполнилось малышке, рождённой с помощью ЭКО в перинатальном центре в Твери
Гость похитил у хозяина дома телефон и наручные часы в Твери
Более 320 км дорог приведут в порядок в Тверской области в этом году
Коммерсанты продавали в Тверской области одежду без маркировок
Полицейские нашли автомобиль, который угнали с парковки в самом центре Твери
В Твери будут судить мужчину, который убил приятеля на железнодорожной станции
Новый тариф на вывоз мусора утверждён в Твери и в Тверской области
В Тверской области ловкий мужчина украл телефон за несколько секунд
Движение транспорта временно ограничено по Смоленскому переулку в Твери
Новые автобусы выйдут на маршруты №208 и №52 в Твери
На площади Капошвара в Твери не работают светофоры
В суд направлено дело мужчины, который поджег дом с людьми в Тверской области
В двух районах Твери отключили до обеда холодную воду