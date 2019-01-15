В Тверской области ловкий мужчина украл телефон за несколько секунд

СЕГОДНЯ 12:33 2019-01-15T12:33:39+03:00

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К полицейским Торопца с заявлением о краже сотового телефона обратилась сотрудница одного из местных магазинов. Женщина рассказала, что неизвестный украл её средство связи, когда она была на работе. Ущерб потерпевшая в сумму превышающую отметку в 10 тысяч рублей.

После получения сообщения о преступлении, силовики отравились к месту инцидента. Находясь на месте они опросили персонал магазина, изучили записи с камер видеонаблюдения, которые и навели их на след преступника. Выяснилось, что ловкому злоумышленнику хватило буквально нескольких секунд, чтобы украсть телефон, которые лежал возле кассы.

Спустя непродолжительное время был задержан и подозреваемый. Мужчина сознался в преступлении и рассказал, что хотел использовать телефон в личных целях. Похищенный аппарат уже вернули владелице.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Если его вина будет доказана, он может отправиться в тюрьму на срок до двух лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.