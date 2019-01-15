2019-01-15T12:13:51+03:00
Общество

Движение транспорта временно ограничено по Смоленскому переулку в Твери

Из-за ремонтных работ перекрыты две полосы
Виктория ЖУКОВА
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На участке может образоваться пробкаНа участке может образоваться пробкаФото: Виктория ЖУКОВА
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В Твери на Смоленском переулке временно ограничено движение транспорта. Связано это с проведением ремонта на водопроводных сетях.

15 января были перекрыты две полосы дороги на пересечении Смоленского переулка с улицей Московской при движении в сторону центра города. Транспортный поток пускают по двум оставшимся полосам в соответствии с установленными временными дорожными знаками.

Также изменилась схема движения троллейбусов по маршрутам №№2, 3, 4, 7 в направлении центра. Они временно ходят по маршруту: остановка «проспект Победы» – Волоколамский проспект – набережна реки Лазури – улица 15 лет Октября – улица Вагжанова – остановка «Смоленский переулок» и далее. Об этом сообщили в администрации Твери.

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