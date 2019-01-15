Новые автобусы выйдут на маршруты №208 и №52 в Твери

СЕГОДНЯ 12:02 2019-01-15T12:02:17+03:00

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В Твери маршрутами №208 и №52 будет заниматься новый перевозчик - «Северо-восточная транспортная компания». 14 января организация показала свой подвижной состав – это 45 новых автобусов среднего класса марки МАЗ-206.

Такие автобусы вмещают 72 пассажира. Они хорошо справляются с высоким пассажиропотоком на маршрутах и могут обеспечить комфорт и безопасность во время езды.

В администрации Твери уточнили, что все представленные автобусы имеют низкий пол и приспособлены для перевозки маломобильных групп населения. Также в салоне установлены камеры видеонаблюдения, информационное табло и речевые информаторы. Кроме того, предусмотрена система безналичной оплаты проезда.

Новый перевозчик начнет работать на маршрутах в Твери не позднее 28 февраля.