На площади Капошвара в Твери не работают светофоры
Автомобилистам и пешеходам следует быть бдительными
Не работают светофоры с утраФото: Евгений СВЕТЛЫЙ
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На самом оживленном участке в Твери не работают светофоры. Отключили их на площади Капошвара 15 января 10:00.
Водители в группе в соцсети «Подслушано у водителей. Тверь» рассказывают, что в настоящее время проехать площадь можно на удивление быстро, сильных заторов нет. При этом движение транспортного потока никто не регулирует.
По возможности автомобилистам лучше объехать этот участок. А особую бдительность стоит проявить пешеходам. Без светофора они вынуждены пересекать оживленную проезжую часть, доверять только своей интуиции.