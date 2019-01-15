На площади Капошвара в Твери не работают светофоры

СЕГОДНЯ 11:35 2019-01-15T11:35:18+03:00

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На самом оживленном участке в Твери не работают светофоры. Отключили их на площади Капошвара 15 января 10:00.

Водители в группе в соцсети «Подслушано у водителей. Тверь» рассказывают, что в настоящее время проехать площадь можно на удивление быстро, сильных заторов нет. При этом движение транспортного потока никто не регулирует.

По возможности автомобилистам лучше объехать этот участок. А особую бдительность стоит проявить пешеходам. Без светофора они вынуждены пересекать оживленную проезжую часть, доверять только своей интуиции.