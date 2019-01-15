2019-01-15T11:24:26+03:00
Происшествия

В суд направлено дело мужчины, который поджег дом с людьми в Тверской области

Два человека погибли в результате его действий
Виктория ЖУКОВА
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Наказание мужчине назначит судНаказание мужчине назначит судФото: Яна ЛИСИНА
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В Тверской области следователи СК завершили расследование уголовного дела против жизни и собственности. Двух мужчин в зависимости от роли каждого обвиняют в убийстве, умышленном уничтожении имущества и разбое.

По версии следствия, преступление было совершено 13 февраля прошлого года. Один из обвиняемых находился в состоянии алкогольного опьянения в доме в поселке Серебряники Вышневолоцкого района. Он ударил тупым предметом по голове троих мужчин 62, 25 и 36 лет. От полученных травм потерпевшие потеряли сознание.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджог дом и скрылся.

36-летний мужчина первым пришел в сознание и смог выбрать из горящего дома. Двое его приятелей скончались на месте происшествия. Дом и имущество были полностью уничтожены огнем.

Обвиняемый на этом не успокоился. Он позвал своего знакомого и вместе они напали на продавца магазина в поселке Садовый. Угрожая женщине ножом, они похитили алкогольные напитки и скрылись. Их задержали сотрудниками правоохранительных органов.

- В ходе предварительного следствия следователем СК был произведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы преступления, назначен ряд судебных экспертиз. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

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