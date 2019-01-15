2019-01-15T11:06:32+03:00
Недвижимость

В двух районах Твери отключили до обеда холодную воду

Ведутся ремонтные работы
Виктория ЖУКОВА
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водоснабжение восстановят после обедаводоснабжение восстановят после обедаФото: Елена РАКОВА
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В двух районах Твери отключили холодную воду. Коммунальщики ведут ремонтные работы. Например, на площади Славы меняют запорную арматуру. Из-за этого до 13:00 холодной воды не будет в центре города, а именно, в домах на площади Славы, на улицах Жигарева и Лидии Базановой и на Смоленском переулке.

Также работы проходят в Пролетарском районе. До 13:00 холодное водоснабжение перекрыто на 4-ом переулке Красной Слободы и на улице Виноградова.

Подробности можно узнать по телефону информационно-справочной службы: 62-01-02.

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